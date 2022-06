Proto ho zlákal nejslavnější shakespearovský příběh Romeo a Julie, jejž zasadil do kulis současné drsné Itálie a DiCapria a Claire Danes v titulních rolích oblékl do kožených bund (1996). Nebo Dáma s kaméliemi, jež ožila v oslnivé hudebně-taneční podívané s temnými podtexty Moulin Rouge o pět let později. Dlužno také dodat, že Luhrmann umí šikovně předjímat nálady publika a nést se na šťastné vlně.