Jedna z nejoblíbenějších prázdninových akcí v Nymburce vypukne tuto sobotu po poledni v parku pod hradbami. Festival Přístavní slavnost se posunuje do dospělého věku. Bude se totiž konat už poosmnácté.

Z loňské Přístavní slavnosti. | Foto: Deník/Miroslav S. Jilemnický

Letos bude tematicky prodchnuta vodním živlem. A to nejen tak, že průběžně bude přímo na vodě probíhat koncert Iby Pop. Příchozí se mohou těšit na řadu nových doprovodných akcí, které se odehrají na řece nebo v její bezprostřední blízkosti. To potvrzuje i Lukáš Kadava z Nymburského kulturního centra. „Rád bych upozornil na unikátní večerní flyboardingové vystoupení, nebo pokus o největší počet nafukovacích plavidel na Labi. A v neposlední řadě je připravena také pestrobarevná hudební koláž od poprockových Vanua 2, přes stoner rock v podání The Atavists až po ryzí akustické Pokáčovo písničkářství,“ láká jeden z hlavních pořadatelů.