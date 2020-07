Přístavní slavnost bude vzhledem k jarním událostem kolem koronaviru a řadě zrušených akcí jedním z kulturních vrcholů letošního roku v Nymburce. Konat se bude už po sedmnácté, a to za pár dnů. Proběhne 1. srpna v příjemném prostředí pod kulisou nymburských hradeb.

Hlavní hvězdou Přístavní slavnosti bude Sto zvířat. | Foto: archiv NKC

Pořadatelé přiznávají, že dlouhé týdny a měsíce nebylo jasné, zda se letošní ročník vůbec uskuteční. „Letos, po proběhlých událostech zjara, kdy dlouho nebylo jasné, zda Přístavka vůbec bude, jsme moc rádi, že se opět potkáme. Hodně jsme prožívali uvědomění, jak to, co děláme a co se snažíme lidem dát, máme rádi a jak moc by nám chyběly spokojené úsměvy diváků,“ říká Lukáš Kadava z pořadatelského Nymburského kulturního centra.