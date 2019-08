/FOTOGALERIE/ Rodinný hudební festival pro všechny věkové kategorie s neokoukanými interprety. Zhruba tak se v posledních letech definuje Přístavní slavnost, která už zítra potěší návštěvníky pod nymburskými hradbami. Vstup na akci je pro všechny zdarma.

Akce se koná už po šestnácté a je rozložena do celé soboty. Hudebně by měla začít kolem půl druhé odpoledne, skončit pak před jedenáctou večer. „Festival představuje interprety, které na běžných festivalech buď často neuvidíte, nebo jsou synonymem kvalitních instrumentálních výkonů, nebo prostě chtějí přinést do Nymburka jiný hudební vítr,“ uvedla za pořadatele Iveta Friedelová, ředitelka Nymburského kulturního centra.