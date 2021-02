Ať hrál Taneční orchestr Jaroslava Trnky TOX dechovku nebo „moderní“ hudbu, bylo na parketě neustále plno. S přibývajícími hodinami pak bylo možné na place vidět kreace hodné Star Dance, po půlnoci přišly i akrobatické vložky.

Prvním vrcholem večera byla ohnivá show v podání úspěšné reprezentanky nymburského pivovaru v soutěži o Miss pivního moku, půvabné Martiny Karkošové a její sestry. Jenže show málem zkrachovala na technickém zádrhelu. „Nejde mu na počítači spustit přehrávač. Přitom jsem jasně říkal, že si Martina přinese empétrojku a budeme potřebovat spustit muziku,“ lamentoval sládek Bohouš Valenta, který měl vystoupení obou krásek na starost.

Osočeným byl zvukař, který se na celou situaci tvářil výrazem dřevěné hračky a nedělal nic. Nakonec spustil muziku záhadným způsobem přes klávesový aparát. Všechno dobře dopadlo a ohnivá show se vyvedla.

Ke každému plesu patří pochopitelně tombola. Pokud se jedná o pivovarský ples, je jasné, že řada výher je tekutého skupenství. Ale byly tam i jiné věcicky včetně erotických legrácek. Právě hlavní cenu, jednu z těchto pánských pomůcek v hodnotě mnoha tisíc korun, si její výherkyně nemohla vyzvednout. „Paní měla to správný číslo, ale ztratila ho. Tak to holt propadne a bude to zase v tombole asi pro příští rok,“ vysvětlovala paní starající se o výhry, zatímco zoufalá skorovýherkyně hledala inkriminovaný lístek s číslem po celém sále. Marně.

Ovšem našli se i další experti, kteří se o své zážitky s tombolou dělili ve výčepním koutku u panáka. „Já už mám doma čtvrtou žehličku. A to žehlím jednou měsíčně, někdy ani to ne,“ pořvával chlapík s knírem, který i vzhledem ke své bujarosti bral celou věc jako povedený žert. „No lepší než vyhrát pytel obilí. To bych si domu musel pořídit slepice,“ vtipkoval dál a poroučel další panáky.

Mezitím bylo možné na parketu zahlédnout zajímavé osobnosti. Nenápadně v zadní části sálu se dokola točil starosta Miloš Petera s paní, o kus blíž k pódiu se celkem čiperně pohyboval ředitel pivovaru Pavel Benák. Evidentně dobře se bavil i ředitel gymnázia Jiří Kuhn.

Především ženy a dívky vrhaly roztoužené pohledy na pódium v druhé části večera, kdy zpíval svalovec a údajně pohledný muž Martin Maxa. Inu, proti gustu žádný dišputát. „Pojď, dáme si ferneta,“ vyzval mě letitý kamarád z Poděbrad a vysvobodil mě tak z dosahu Maxových mě nepříjemných popěvků. Upřímně nevím, v kolik ples skončil. Když jsem odcházel v půl druhé ráno, bylo pořád nabito, tančilo se zvesela a popíjela se jedenáctka.

Inu, vaše podlomené zdraví, pivo upevní a spraví!