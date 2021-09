Ovšem i samotná ulice byla místem uměleckých počinů, a to jak muzikantů, tak stánkářů se svými výtvory. Na vše dohlížela dramaturgyně a duše celého festivalu Vendulka Burger, která může být s premiérovým ročníkem navýsost spokojená.

Představili se divadelníci, mimové, klauni, či akrobati. Diváci také pod zmíněnou věží mohli zasednout do Zpěvomatu a nechat se oblažovat živým zpěvem.

/VIDEO, FOTOGALERIE/ Múzy na Valech. Tak se jmenoval první ročník nového, ale podle sobotního průběhu úspěšného pouličního festivalu v Nymburce. Ten i díky krásnému počasí vytáhl do lokality kolem Malých Valů a vodárenské věže doslova zástupy místních i přespolních.

