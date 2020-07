Na vině je pochopitelně koronavirus a s ním spojené zákazy a omezení, které poslední bál středoškoláků, jenž se měl původně konat 13. března, zrušil. Jenže studenti měli vše objednané a dokonce i zaplacené, včetně kapely, a tak termín plesu posunuli. Nakonec nevyšel ani původně avizovaný pátek, protože profesorský sbor odjel na dlouhodobě naplánovanou společnou akci, ples se tak uskutečnil poslední červnové pondělí.

Vzhledem k tomu, že se pořád ještě nemohlo tančit do rána, vyškrtali organizátoři většinu programových bodů, zůstalo jen promítnutí videa o cestě spolužáků do Mexika, což k horkému počasí celkem sedlo či šerpování studentů z rukou třídního profesora Martina Roubíčka. Za studenty z pódia poděkovali Karolína Sokolová a Alex Aduf, novinkou také v rámci ušetření času bylo chytání házených mincí pro štěstí do napnuté plachty.

Nechybělo ani tradiční zašlapávání šerp, které se normálně děje pro štěstí u maturity, tady už měla většina studentů vysvědčení v kapse, někteří i s vyznamenáním, jedna slečna dokonce se samými jedničkami, jak podotkl ředitel školy Zbyněk Lukavec s tím, že více vyznamenání pokazila zkouška z českého jazyka.

K tanci vyhrávala kapela Paragraf 202 se zpěvačkou Janou Bechyňovou, nechybělo ani v tomto případě předpůlnoční překvapení v podobě melodramatu o životě fiktivního rappera, do něhož se zapojilo zdravé jádro oslavujících. Celým večerem slovem prováděl Jan Váňa.