ON-LINE reportáž ke koronaviru najdete ZDE

Nejprestižnější akcí svého druhu je zde bezesporu Soundtrack Poděbrady, festival filmové hudby a multimédií, jehož další ročník se má uskutečnit tradičně na přelomu srpna a září. Podle vyjádření výkonného ředitele festivalu Petra Vladyky zatím pořadatelé věří, že se festival v daném termínu uskuteční. „Zatím jsme práce v rámci organizování pozastavili, ale máme náskok. Situace se vyvíjí a může se ještě změnit. My budeme čekat na oficiální stanovisko,“ řekl Vladyka.

Podle něj existuje v současné chvíli řada faktorů, které mohou mít na samotné konání festivalu vliv. „Také nikdo neví, jak se po uvolnění opatření zachovají samotní diváci. Zda například nebudou mít strach na hromadné akce chodit,“ vysvětlil výkonný ředitel.

O jiné formě festivalu, nebo přesunu termínu zatím spekulovat nechce. V rámci pořadatelského týmu však mají rozjednány některé varianty řešení. „Ale k těm si myslím, že je zatím brzy se veřejně vyjadřovat,“ doplnil Vladyka.

Nejbližší původně chystanou masovou letní akcí v regionu je tradiční poprockový festival Votvírák, jehož letošní termín vycházel na víkend 12. až 14. června a konat se měl na milovickém letišti. „Čekáme na oficiální vyjádření. Hraničním termínem je pro nás 30. duben. Samozřejmě za dané situace tušíme, že konání letošního ročníku Votvíráku je v tuto chvíli nepravděpodobné,“ podotkla mluvčí festivalu Martina Jablonovská.

Na festivalu měli letos vystoupit například Marie Rottrová, Arakain, Jaroslav Uhlíř, Kryštof, No Name či PSH. Podle mluvčí festivalu by v případě nemožnosti letošní ročník uspořádat mohl být program kompletně přesunut na příští rok. „V platnosti by zůstaly i již prodané vstupenky,“ doplnila mluvčí.

Na stejném místě se má uskutečnit na přelomu července a srpna i světově nejuznávanější festival drum'n'bassové hudby Let It Roll. Také jeho pořadatelé čekají na oficiální stanovisko, vyjádřit se chtějí začátkem května. V tomto případě se jako zásadní problém jeví i uzavření hranic, jelikož na festival jezdí desítky tisíc návštěvníků z celého světa. „Uzavření hranic je situace, kterou bohužel nedokážeme nijak ovlivnit. V této situaci rozhodně nechceme nechat fanoušky na holičkách. Možností máme hned několik – ponechání vstupenky na Let It Roll 2021, voucher v hodnotě vstupenky na naše další akce, refundace vstupenky či zabezpečení bezpečného prodeje vstupenky,“ uvedli pořadatelé na svých webových stránkách.