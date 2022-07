Takhle se pařilo na „Eéčka":

V tu chvíli už byla v areálu zhruba tisícovka fanoušků. Dvě desítky z nich zhurta pogovali, místa na své kreace měli daleko víc, než kolik se milovníkům tance, který má své kořeny ve Velké Británii, naskytlo mnohem později při koncertu Tří sester, tváří Barev léta. V nabitém a alkoholem výrazně posíleném kotli v tu chvíli nebylo k hnutí, kdo se v jeho centru octil nevědomostí, měl co dělat, aby se dostal do „bezpečí".

Podívejte se, jaká byla atmosféra v hledišti při koncertu Tří sester:

„Hele, já teda nejsem úplně na to pogo, jdu si koncert spíš vychutnat, ale když už se to spustí, tak se přizpůsobím, přidám se," říkal návštěvník Jirka, odhadem čtyřicátník, ještě před tím, než se během „sesterského" představení dal do tance.

„Vidím tu pár dětí, pro ně je to nebezpečné. Naštěstí rodiče mají rozum a dají je stranou. Ale je fakt, že někteří fanoušci neberou ohled ani na děti. O tom jsem se přesvědčila před rokem, kdy tu jedno dítě málem umačkali. Ochranka pak měla co dělat, aby vše zvládla. Ale dopadlo to dobře, tady je ochranka vždy skvělá," vykládala fanynka punkové hudby Jana, která dorazila do lázeňského města z Českého Krumlova.

Zajímavá je historie poga. Údajně ho vymyslel Sid Vicious, nechvalně známý člen nesmrtelných Sex Pistols. Aspoň tak dokumentuje film Děs a běs o této kapele. Jiné zdroje považují za kolébku poga USA, respektive skupinu The Ramones.

V květnu 1995 zemřela při koncertě Smashing Pumpkins 17letá dívka, kapela pogo poté veřejně odsoudila. Poměrně nedávno zemřel v Illinois při vystoupení skupiny Slipknot jeden vyznavač poga.

Nebyly to jen tyto události, které pogo změnily od nezřízeného tancování v zábavu s pravidly. Jaká jsou? Zvedání, chytání, celková pospolitost a respekt. Díky nim se pogo mění v oslavu hudby a unikátní pocity jednoty. Stále je ale nejnebezpečnějším tancem, při kterém jde o zdraví, i když si spousta fanoušků nejen Eéček s gustem propěvuje refrén jejich hitu, ve kterém se zpívá "pogo mám rád".