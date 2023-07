Téměř každý pátek se po celé léto zjevuje v Poděbradech bílá paní. V jejím kostýmovaném doprovodu se pak postupně objevuje nejen několik fiktivních postav, ale i historických osobností. Už třináctý ročník historicky laděných vycházek nachystal místní Divadelní spolek Jiří.

Z procházky městem Poděbrady v historických kostýmech. | Foto: Milan Čejka

„Tentokrát se zájemci vydali do míst, kam doposud nezavítali. Trasa vedla severním směrem do ulic, které se začaly dynamicky rozvíjet až ve 20. století. V průběhu večera do děje vstoupila manželka krále Jiřího z Poděbrad Kunhuta ze Šternberka nebo proslulý poděbradský lékař František Bouček, rádi pak pomáhali bílé paní s výkladem. A především z botanických znalostí vyzkoušel účastníky vycházky sympatický Strom Vendelín,“ s úsměvem vysvětlil autor scénáře a režisér Ladislav Langr.

Trasa také vedla v blízkosti domů, kde žila Marta Kubišová, pobýval zpěvák Karel Zich nebo letec, generál Václav Korda. Dále se pokračovalo například kolem míst, kde stávala první poděbradská nemocnice.

Zajímavým objektem večerního výletu byl pak kostel Československé církve husitské postavený v roce 1937. Právě tady přivítal příchozí král Jiří z Poděbrad. Ve svých slovech objasnil mnohé historické souvislosti a také historii chrámu. Nakonec všem popřál pokojnou cestu domů a přidal výrok: „Pravda Páně vítězí!“

Další vycházka je na programu v pátek 21. července, sraz účastníků je ve 21 hodin na kolonádě u známých květinových hodin.