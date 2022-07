OBRAZEM: Filmaři v Libici. Pokračování seriálu Kukačky se točilo v kostele

Yanick Tevi, naturalizovaný Nymburák původem ze vzdáleného ostrova Vanuatu, zahrál jak písně své současné kapely, tak přidal i převzaté kusy, z nichž potěšila třeba kultovní píseň Wish You Were Here od Pink Floyd.