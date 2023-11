/FOTOGALERIE/ Vzpomínkový koncert k šedesátému výročí založení kapely Poděbradka se uskutečnil v pátek 24. listopadu v Kongresovém centru Lázní Poděbrady. ilým překvapením programu bylo vystoupení Poděbradských mažoretek pod vedením Romany Husákové.

Zahájení nabídlo kratší ohlédnutí za historií tohoto menšího orchestru, a to v podání kapelníka Oldřicha Hořáka. „Založení kapely v roce 1963 je spojeno s Františkem Fajglem, který patřil do poděbradského symfonického orchestru. Do programu tehdy patřily nejen promenádní koncerty, mnohé taneční zábavy, ale i různé oslavy,“ uvedl kromě jiného s neskrývaným dojetím Oldřich Hořák.

Z jeho dalších slov vyplynulo, že kapelu vede už od roku 1975 a během dlouhé doby se v této oblíbené skupině působila nebo s ni spolupracovala celá řada skvělých muzikantů. Orchestr má za sebou i vystoupení v několika evropských zemích. Přivítání se například dočkal bývalý kapelník vojenské posádkové hudby v Praze Petr Stříška a postupně další hosté.

Repertoár Poděbradky je velice široký a pestrý, od lidových českých a moravských písniček, přes známé populární melodie ke country, muzikálům a klasice. Velký úspěch měla pěvecká vystoupení Anny Kohoutkové a bubeníka, nestora kapely, Jaroslava Kořínka. Samozřejmě, že si obecenstvo vytleskalo několik přídavků. Na závěr hudebníci sestoupili z pódia a ve finále zazněla písnička Zůstaň s námi muziko česká od Jaromíra Vejvody.

Spontánně a s chutí si zazpíval celý sál. Úplnou tečkou koncertu byla skladba Večerka se skvělým trubkovým sólem Miroslava Škalouda.