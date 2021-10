Vystavená plátna se věnují mezilidským vztahům, ať už rodinným nebo sousedským. Vše je nahlíženo s ženskou odlehčeností, trochou ironie a bystrostí. Vstup na výstavu je zdarma a expozice bude otevřena do 9. ledna 2022.

Zajímavá je i historie obrazu, podle nějž se jmenuje celá expozice. „V dětství jsem měla velké problémy s návštěvou plaveckého bazénu, zkrátka mě to vůbec nebavilo, spíše štvalo. Přenesení této záležitosti na plátno mi pomohlo k nějakému vyrovnání s touto starší záležitostí. Jinak se ráda koupu, plavu, ale nejraději někde v přírodě,“ vysvětlila autorka.

V poděbradské Galerii Hotelu Zámeček je otevřena výstava obrazů Jitky Petrášové s titulem Neplavkyně. Mladá výtvarnice nabízí průřez několika tématickými cykly, ve kterých se vrací do dětství a dospívání.

