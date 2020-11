Rozsvěcení vánočních stromů na náměstí i v jednotlivých čtvrtích, naplánované na první adventní neděli 29. listopadu, se v lázeňském městě uskuteční bez přítomnosti veřejnosti. Žádné kulturní programy je provázet nebudou. Potvrdil to starosta Jaroslav Červinka.

„Rozsvěcení vánočního stromu na náměstí nahrajeme a zveřejníme na videu, žádné setkání s místními se letos konat nebude. Zrušeny jsou svatomartinské trhy, následně i adventní trhy a další akce včetně těch na přelomu roku,“ řekl Červinka.

Poděbrady už loni zrušily silvestrovský ohňostroj, konat se nebude ani nadcházející novoroční. „S ohňostroji jsme tím v Poděbradech definitivně skončili,“ naznačil starosta, že město tento způsob oslav už v budoucnu obnovovat nebude.

V Nymburce o konání adventních akcí ještě nepadlo poslední slovo. Podle Markéty Tomčíkové, vedoucí odboru školství, kultury a památkové péče nymburské radnice je připraven program jak na rozsvěcení vánočního stromu na náměstí, tak na všechny další adventní neděle. „Ale zatím nebylo rozhodnuto, v tuto chvíli by bylo věštěním z křišťálové koule, jaká bude situace. V případě, že se tyto akce neuskuteční za přítomnosti veřejnosti, rozsvěcení vánočního stromu nahrajeme a zveřejníme jako video,“ uvedla Tomčíková.

Stejně tak je nejisté, jak budou vypadat oslavy příchodu Nového roku. Radnice před několika týdny vyhlásila anketu, zda si místní přejí zachovat novoroční ohňostroj, nebo by raději silvestrovský program na náměstí s půlnočním odpočítáváním, ale bez pyrotechniky.

Většina lidí se vyslovila pro druhou variantu. „Tím se budeme řídit od příštího roku,“ uvedla Tomčíková. Zatím tak není jasné, zda na Nový rok zažije Nymburk poslední ohňostroj.

Ohroženy jsou i plesy

Nahnuté je to také s tradičními plesy. Jak s těmi pořádanými různými spolky, tak městskými.

V Poděbradech se má Ples města uskutečnit 26. února příštího roku a už nyní radnice zvažuje, zda investovat peníze do jeho příprav.

„U této akce máme zatím zdvižený prst. Moc si neumíme představit, že by lidé tančili v rouškách. A pokud budou trvat omezení počtu lidí na akci například do sta osob, tak to nemá smysl pořádat,“ uvedl starosta Jaroslav Červinka, podle kterého radnice počítá spíš s tím, že první oficiální akcí následujícího roku bude až 4. března Den Poděbrad. „Zda bude ve větším rozsahu, nebo se uskuteční pouze slavnost v divadle, to se ještě ukáže,“ poznamenal poděbradský starosta.

Také v Nymburce už se o osudu Plesu města v příštím roce hovoří. „Taková akce pochopitelně vyžaduje přípravu a náklady. O Plesu města by se mělo rozhodnout nejpozději 18. listopadu,“ konstatovala Markéta Tomčíková z nymburského odboru školství, kultury a památkové péče.