I letos se bude festival filmové hudby a multimédií kvůli koronavirovým podmínkám konat v omezené podobě. U Jezera nevyroste tradiční velká hala pro hlavní večerní vystoupení. Ty se naopak budou konat na čerstvém vzduchu a uskuteční se v lázeňském parku, případně na náměstí. Novinkou bude promítání filmů na zeď poděbradského zámku. Hlavními hvězdami budou logicky domácí interpreti, respektive českoslovenští muzikanti.

Hudební skupina Čechomor. | Foto: archiv kapely

Šestý ročník Soundtracku proběhne tradičně na konci prázdnin, konkrétně ve dnech od 26. do 29. srpna. Hlavní festivalový program se odehraje pod širým nebem v Centrálním lázeňském parku a na Jiřího náměstí a bude stejně jako loni zdarma pro všechny příchozí. „Když jsme před rokem připravovali Soundtrack – Jedem dál!, ve snu nás nenapadlo, že by původní program, přesunutý na rok 2021, nemohl proběhnout ani za rok. Bohužel nám to situace opět letos neumožňuje. Na druhou stranu si velmi vážíme toho, že máme možnost festival uspořádat, byť v upravené variantě. Věříme, že si diváci program festivalu užijí a odnesou si z festivalu i letos nezapomenutelné zážitky,“ řekl Michal Dvořák, zakladatel a ředitel festivalu.