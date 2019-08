/FOTOGALERIE/ Projekce filmu Šakalí léta režiséra Jana Hřebejka v koncertním provedení. Světová premiéra se konala v pátek 30. srpna, aby tak v Koncertní hale u Jezera zahájila večerní představení festivalu filmové hudby a multimédií Soundtrack Poděbrady. Na hodnocení stačí jedno slovo: strhující.

Přítomný režisér Hřebejk řekl, že to natáčel v šestadvaceti a letos je to dalších dvacet šet let od premiéry. Sílu ten film neztratil. Všichni byli dobří, v pátek z herců vyplul nad ostatní brilantní Josef Abrhám, esenbák tehdejšího Československa, který začne nakonec rokenrolu a Bejbymu (hlavní hrdina filmu v podání Martina Dejdara) fandit také.