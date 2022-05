Poděbrady ožijí festivalem poezie. Švormová a Frej zasadí do rozária živé růže

Do kulturního života města patří už téměř šest desítek let festival Poděbradské dny poezie. Program 59. ročníku této přehlídky recitace básní a mluveného slova začne ve čtvrtek 26. a potrvá do neděle 29. května.

Z loňského zahájení, zleva prezident herecké asociace Ondřej Kepka, Marta Hrachovinová, předsedkyně spolku Slovo a hlas, Jaroslav Červinka, starosta Poděbrad. | Foto: archiv spolku Slovo a hlas.