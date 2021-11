„V roce 1861 se objevila myšlenka, která vedla k založení divadelního spolku. První představení se uskutečnilo v září stejného roku v bývalé zámecké kapli. A to nadšení a elán, vše spojené s hraním divadla vydrželo v Poděbradech dalších 160 let. Chci věřit, že bude trvat i nadále,“ uvedla při zahájení předsedkyně spolku Nataša Doležalová.

Autorka expozice Kateřina Vaněčková připomněla i skutečnost, že spolek byl během minulé doby, díky okolnostem, nucen hrát na několika místech. V roce 1937 vznikl v budově původního Jiříkova divadla požár. Potom se hrálo na Záložně a nakonec se v roce 1942 otevřelo Zámecké divadlo Na Kovárně.

Večerem pak vtipně provázel Martin Kočí, improvizovaný program v režii Ladislava Langra, nabídl zejména ukázky z divadelních her uváděných v posledních letech, nechyběly zajímavé projekce. V nich se představila většina členek a členů spolku. Jana Langrová také zmínila historii Festivalu mladého amatérského divadla, který patří do Poděbrad už padesát let.

K dlouholeté spolkové tradici patří i spolupráce s profesionálními umělci, a to už od začátku 20. století. Lze uvést taková jména jako byl Rudolf Deyl, Eduard Kohout nebo Jaroslav Marvan. V posledních letech se na poděbradských divadelních prknech také představila řada osobností divadelního světa. Například Pavel Trávníček, Otakar Brousek mladší, královna českého dabingu Valérie Zawadská a Igor Bareš. Oba posledně jmenovaní se galavečera zúčastnili. Došlo i na vzpomínku na členy, kteří zemřeli nebo nemohli přijít. Nezbývá než popřát celému spolku do dalších let už tradiční „Zlomte vaz!“