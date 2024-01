/FOTOGALERIE, VIDEO/ Takové množství fotbalistů v hledišti nymburského kina Sokol se už zřejmě dlouho nesejde. Nejen oni v pátek večer vyprodali kultovní představení Petra Čtvrtníčka a Jiřího Lábuse s názvem Ivánku, kamaráde, můžeš mluvit? Známé hlášky ani po téměř 19 letech od premiéry neztratily na svém vtipu, což dokázaly i spontánní reakce bavícího se publika.

Petr Čtvrtníček a Jiří Lábus sehráli v nymburském kině Sokol kultovní představení Ivánku, kamaráde, můžeš mluvit? | Video: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Hra je volným přepisem telefonických rozhovorů tehdejšího bosse fotbalové Viktorie Žižkov Ivana Horníka a vedoucího komise rozhodčích Milana Brabce, kteří kromě jiného řeší osobitým způsobem s řadou hlášek a vulgarit možnost ovlivňování tehdejších zápasů.

Hru napsal Petr Čtvrtníček na přelomu let 2004 a 2005 jako reakci na tehdejší korupční skandál v nejvyšších patrech českého fotbalu. Jde tak o tragikomický dokument doby popisující poměry nejen ve sportovních kruzích.

Představení je doplněné o některé hity spojené se sportem, včetně duetu Freddieho Mercuryho a Montserrat Caballe Barcelona či píseň skupiny Queen dodnes využívanou jako znělku Ligy mistrů We Are The Champions. Kulturně sportovní zážitek z pátečního večera byl tak dokonalý.

Upozorňujeme, že videa obsahují řadu vulgarismů.