Nymburk, Hamburk, Praha /FOTO/ - Bronzová plastika Jana Koblasy, světového sochaře, zdobí zeď katedrály v Praze.

Jan Červinka a Jan Chrtek z Galerie J2 dovezli bronzovou plastiku Jana Koblasy Vzkříšení (Zmrtvýchvstání) z Hamburku. Vloni ji instalovali na zeď chrámu sv. Jiljí v Nymburce v rámci projektu Současné sochařství a veřejný prostor města Nymburka. V listopadu našla plastika své místo v katedrále sv. Víta v Praze.

Plastika byla v Nymburce k vidění v turistické sezoně loňského roku. Nakonec se venkovní výstava protáhla až do letošního března.

Podle Jana Chrtka v ní lze spatřit kříž, postavu, má duchovní přesah. „Někdo tomu tady říkal kramle. Kolega Honza Červinka sochaři Koblasovi pořádal výstavu v Liberci, seznámili se. Byli jsme za ním i v Hamburku, kde se zrovna konala vernisáž. Domluvili jsme se, že bychom nějakou jeho sochu chtěli instalovat v Nymburce. Souhlasil," vypráví Chrtek o uměleckém spojení Nymburáků se sochařem.

Plastika Vzkříšení putovala do Prahy kamionem. Tady si ji Červinka s Chrtkem převzali. „Ještě vlastně část té plastiky bratr Honzy Červinky pozlacoval," upozornil Jan Chrtek.

Původně viděli autoři projektu plastiku na fotografii naležato. „Teprve v Nymburce došli spolu se sochařem k tomu, že by ji mohli připevnit vertikálně," řekl Chrtek.

Uvažovali i o variantě, že by Vzkříšení mohli instalovat někde v Nymburce. Nakonec se rozhodli pro Pražský hrad a chrám sv. Víta. „Pan Koblasa plastiku věnoval kardinálu Dominiku Dukovi, oni to jsou kamarádi z dětství. Sochu jsme do sv. Víta připevnili natrvalo," vysvětlil Jan Chrtek.

Plastika Vzkříšení z roku 1981 byla slavnostně odhalena při mši 17. listopadu.

Nymburáci plastiku do katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha – jak zní oficiální název – nainstalovali zhruba za čtyři hodiny. „Bedlivě nás přitom sledoval šéf katedrály přes památky. Není jednoduché něco takového umístit do tak historicky věhlasného prostoru. Ale máme z toho obrovskou radost," doplnili Janové Červinka a Chrtek.

Galerie J2, za kterou oba Janové stojí, už předtím prezentovala v parku u vodárny kinetickou plastiku Vratislava Karla Nováka Kruhy. Podílí se na pořádání Noci kostelů, Dni architektury, a to není zdaleka všechno.

„Jde nám o to přiblížit všem současné umění. Ukázat návštěvníkům Nymburk jako město, podporující soudobé kulturní a umělecké aktivity," uvedl Jan Červinka.

Dodejme jen, že Pražský hrad je opravdu dobrá adresa k instalaci plastiky Vzkříšení.

Jan Koblasa - Vizitka

Mezinárodně uznávaný sochař, malíř, grafik a pedagog Jan Koblasa (1932) si vydobyl respekt na české umělecké scéně již v šedesátých letech, kdy spolupracoval mj. s Karlem Neprašem či Mikulášem Medkem. Od konce šedesátých let autor žije v Německu, kde se stal uznávaným sochařem a pedagogem. Když Koblasa dokončil plastiku Vzkříšení (Zmrtvýchvstání), pronesl následující: „Redukce forem – s nimiž nyní pracuji – je nebezpečně konečná – fošny – tyče – sloupy – klády – třísky – prkénka – latě – zdá se – že dál redukovat nelze – pokouším se i do nejmenšího dílu vdechnout život."