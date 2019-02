Poděbrady - I přes příjemné počasí se na tradiční hudební akci nesešlo tolik diváků, kolik pořadatelé očekávali. Pobavili i domácí Masaku Screever.

„To jsem si myslel, že přijde víc lidí, když je takový počasí."

Tato věta jakoby se stala mottem sobotní hudební akce konané pod širým nebem na soutoku Labe a Cidliny. Návštěvníci festivalu se počítali spíše na desítky, než na stovky. Je možné, že některé potencionální účastníky odradili všudypřítomní komáři, kteří se patrně adaptovali i na repelenty, jimiž byla řada lidí důvodně vyzbrojena a zvesela se zakusovali do lidských těl po celý večer.

Tou příjemnější stránkou akce byla rozhodně hudební vystoupení. Ostřejší riffy se linuly z pódia třeba při vystoupení kapely Boa, kde mužský hlas doplnil i ženský vokál. Prvním očekávanějším tělesem byli domácí Masaku Screever, kde muzikanti neskrývají své enormní nasazení, při koncertech propotí trika a zpěvák Pepa Nickel dokáže předvést i slušnou jevištní šou.

Hned po nich nastoupila patrně největší hvězda celého programu, kdysi poděbradský bard Láďa Spilka. V mladých letech to vzal přes bicí a zpěv v punkových SPS, po přesunu do Prahy se proslavil spoluprací s Danielem Landou a nyní účinkuje v několika muzikálech. Kromě jiného je také držitelem Nymburského Otíka.

Na Soutoku však dokázal, že nic ze svých tvrdších časů nezapomněl. To, že je profesionálním zpěvákem, bylo od začátku znát. I on však asi čekal větší účast diváků. „Poděbrady kašlou na kulturu, my kašleme na ně!" Asi tak by zněl slušný překlad toho, co evidentně trochu nazlobený zpěvák vzkázal z pódia. Nicméně on jediný dal alespoň na chvíli větší počet fanoušků pod pódiem do pohybu.