Páteční program festivalu Brod 1995 obstaraly čtyři výborné kapely

/FOTOGALERIE/ Původně jako jednorázová vzpomínka na festival Rock for People, který na českobrodském atletickém stadionu Na Kutilce vznikl, byl koncipován jednodenní festival Brod 1995. Nakonec se z něj stala tradice, a i letos se měl takto uskutečnit v sobotu 22. srpna ve stejných místech. Protivirová opatření však vystavila maximální limit účastníků na tisícovku, hlavní organizátor festivalu Petr Fořt tak přehlídku rozdělil do dvou dnů a přemístil ji do menšího prostoru okolo nefungujícího bazénu.

