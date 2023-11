/VIDEO, FOTO/ V regionu ojedinělý podnik měl slavnostní premiéru v sobotu odpoledne. Tančírna a kavárna Tango Café, kterou otevřeli taneční mistři manželé Hana a Eduard Zubákovi, se poprvé zcela zaplnila po třetí hodině odpolední.

V Poděbradech slavnostně zahájila svůj provoz kavárna a tančírna Tango Café. | Video: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Hosté mohou přijít jak „pouze“ na kávu se zákuskem, tak na prohlídku zajímavých obrazů. A vzhledem k tomu, že se jedná také o tančírnu, vítáni budou i na parketu. Podnik chce být podle provozovatelů vstřícný ke všem generacím. Zájemci jej najdou naproti restauraci Soudek v Komenského ulici vedoucí k Riegrovu náměstí.

V rámci sobotního otevření se uskutečnila vernisáž obrazů Veroniky Wünsch, na kterých pozorní prohlížející najdou i známé taneční celebrity včetně provozovatelů tančírny.

Zdroj: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

V patře zněly argentinské rytmy v podání kytaristy Juana Carlose Vivas. Na šestou večer pak byla přichystána Milonga, tedy večer zaměřený na tančení tanga. „Tango se dá opravdu tančit v každém věku, jde jen o to si to zkusit,“ vyzývá i do budoucna Eduard Zubák. Ten také v rámci slavnostního otevření zdůraznil, že od začátku je cílem tohoto podniku, aby měl duši. „Aby si jej našli všichni příznivci umění,“ doplnil provozovatel.

Podnik bude běžně otevřen jako kavárna a tančírna. Část večerů bude tanečně vyhrazena veřejnosti, jindy budou manželé vyučovat tance v rámci kurzů. Právě z tanečních zná oba manžele provozující nový podnik řada místních.