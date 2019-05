Od pátku 17. května si zde zájemci mohou prohlížet sochy Vojtěcha Adamce staršího a obrazy Vojtěcha Adamce mladšího. Druhý z umělců se vernisáže zúčastnil. Program zahájení obohatilo skvělé pěvecké vystoupení. Moravskou lidovou Pan Bůh vám zaplať a také árii Kecala z Prodané nevěsty zapěl bývalý sólista opery Národního divadla Luděk Vele.

„Vojtěch Adamec starší je výraznou osobností sochařské scény od šedesátých let dvacátého století. Na první pohled není jeho dílo zařaditelné do dobových trendů. Nese v sobě však jasné příznaky generačního hledání nových možností uměleckého vyjadřování. Sochař totiž vstupuje do vědomého a hlavně procítěného dialogu s vrcholnými projevy gotiky, renesance a baroka,“ uvedl při zahájení kurátor výstavy Richard Drury.

Samozřejmě, že se ve svých slovech vyjádřil i k tvorbě Vojtěcha Adamce mladšího. „Můžeme hovořit o symbolickém zrcadlení autorova vnitřního života, opět nás vedou zpět někam do minulosti věcně poznávané či jen intuitivně tušené. Obrazy nám připomínají, že umělec a člověk obecně navazuje na živý tok důvěrných mezilidských vazeb a společného kulturního dědictví,“ vysvětlil kurátor.

Výstava potrvá až do 14. července.