Nestává se často, aby se člověk osobně setkal s držitelem filmového Oscara. Nyní se to poštěstilo hradeckým filharmonikům, kteří se připravovali na vystoupení na poděbradském festivalu Soundtrack pod taktovkou nizozemského oscarového dirigenta Ernsta van Tiela. Ten o přestávce svolil ke krátkému rozhovoru.

Jaký je váš vztah k hudbě Wolfganga Amadea Mozarta?

Velmi hluboký a dlouhý. Můj tatínek hrál všechny jeho klavírní koncerty.

Nyní s hradeckými filharmoniky zkoušíte party z filmu Miloše Formana Amadeus. Jak se vám líbí?

Miloš Forman natočil brilantní film, který opravdu velmi miluji. Je v něm obsaženo vše, co mám rád, hudba, tanec, pohyb, vizuální efekty. Ten film je prostě úžasný.

Spolupracujete s Filharmonií Hradec Králové. Jaká je to zkušenost?

V posledních dnech jsem byl několikrát velmi mile překvapen. V Čechách jsou úžasní lidé a také vynikající jídlo. Ale to nejmilejší překvapení na mě čekalo právě v Hradci Králové, kde jsem narazil na opravdu velmi kvalitní orchestr, se kterým se mi výborně spolupracuje. Jsou to profesionálové, kteří rozumí gestům, reagují na ně a rozumí všemu, co po nich chci. Jsou opravdu vynikající.

Stihl jste si prohlédnout Hradec Králové?

Přiznám se, že z předešlých návštěv České republiky znám především Prahu. Ale Hradec mě uchvátil svoji atmosférou. Je to moc krásné město.

Ještě se vrátím do roku 2012. Dirigoval jste hudbu k filmu Umělec, který získal pět Oscarů - i za hudbu. Jak vzpomínáte na chvíli, kdy při vyhlašování padlo jméno filmu?

Vzpomínám si, že jsem v době ceremonie zrovna dirigoval jeden koncert. Takže to pro mě bylo opravdu velké překvapení. Už předtím jsem dostal mnoho ocenění a stále dokola nám někdo dával ceny. Tak jsem řekl svému manažerovi, ať už mi kvůli žádným cenám nevolá, že už to pro mě není nic neobvyklého. Ale tentokrát to porušil a bylo to opravdu velmi příjemné překvapení.