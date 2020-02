Expozice nabízí tři tématické celky, v tom prvním se autor soustředil na zobrazení meziválečné i normalizační architektury a její propojení s dnešní dobou. Návštěvníci tak shlédnou celou řadu známých a proslulých objektů.

Vedle pohraničních bunkrů třeba vysílač na Ještědu, na pražském Žižkově nebo Labskou boudu. „Malíř ve své tvorbě s respektem poukazuje na architektonicky cenné stavby, kterým vdechuje na plátnech nový život. Můžeme tak na nich spatřit například obchodní dům Kotva, československý pavilon na výstavě EXPO v Ósace nebo liberecký obchodní dům Ještěd, jenž byl přes mnohé protesty odborníků zbourán,“ uvedl kurátor výstavy Vojtěch Fiala.

Druhý tématický cyklus připomíná tragedii v Černobylu, autor se hlavně soustředil na ukrajinské město Pripjať. Opuštěné zašlé sídliště a barevné lunaparkové atrakce jsou dnešní smutnou realitou a mají svoji vypovídací hodnotu. Výstavu uzavírá několik komorních eroticky laděných aktů.

V programu slavnostní vernisáže vystoupili žáci ZUŠ Poděbrady Rozálie Šťastná a David Knotner. Výstava nazvaná Lukáš Havrda: Genius loci bude přístupná do neděle 1. března, otevřeno je denně kromě pondělí vždy od 10 do 12 a od 13 do 18 hodin. Na březen pak galerie chystá expozici z tvorby divadelníka, textaře a básníka Jiřího Suchého. Mediálním partnerem galerie je také Nymburský deník.