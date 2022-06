Návštěvníci letošního Votvíráku se mohou těšit na hvězdné hosty. V pátek odpoledne a večer se představí například slovenští Iné kafe, dále Mirai, Divokej Bill, No Name či Arakain. V sobotu po obědě vystoupí Jaroslav Uhlíř. Odpoledne pak navážou Xindl X, Vašo Patejdl, Kryštof nebo Rybičky 48.

Velký festival se výrazně promítne do dopravy. V pátek i sobotu bude posílena jak autobusová, tak vlaková doprava směrem do Milovic. A to zejména od Prahy a Lysé nad Labem. Vlakové spoje budou posíleny, což lze nalézt ve speciálních jízdních řádech. Od milovického nádraží pak bude na místo festivalu kyvadlově jezdit autobus. Speciální autobus bude jezdit také přímo z Prahy. Návštěvníci budou odjíždět z Černého Mostu pod pěší lávkou a dojedou do stanového městečka. Místo v autobusu je možné rezervovat na webové stránce netbus.cz/votvirak.

Dopravní opatření se dotknou také místních. Úplně budou pro dopravu uzavřeny ulice Suchardova, U Sokolovny, Pionýrů, Školská, V Zahrádkách, Dukelská, Na Pahorku, Smetanova, Letecká, Ostravská, Mírová, Poštovní, 5.května a Nádražní. Autobusová zastávka se od nádraží dočasně přesouvá k ulici Mírová. A zastávka u radnice ve směru k nádraží se ruší bez náhrady.

