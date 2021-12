Ve výstavní síni, kterou najdou zájemci hned při příchodu do budovy městské knihovny v Nymburce, začala výstava místního výtvarného sdružení Jana Dědiny. Zdejší výtvarníci představují své poslední práce, které jsou na první pohled různorodé tematicky i zpracováním.

Ve výstavní síni, kterou najdou zájemci hned při příchodu do budovy městské knihovny, začala výstava místního výtvarného sdružení Jana Dědiny. | Foto: Deník/Miroslav S. Jilemnický

Sobotní vernisáž zahájil ředitel knihovny Jan Červinka. „Působí to na mě, že jste pilní. Jsem tomu rád. Jedním z našich úkolů coby městské knihovny je dbát na zdejší komunity, a tou jste i vy,“ řekl mimo jiné v úvodním slovu. Připomněl také nadcházející výročí, která se knihovny budou týkat. Jednak 60 let existence knihovny ve stávající budově bývalého biografu. A také 25 let od úmrtí Bohumila Hrabala. „Nechci nikoho úkolovat, ale docela by mě zajímal váš pohled na tato dvě výročí,“ uvedl Jan Červinka.