OBRAZEM: Poděbradský zámek si prohlédli i zevnitř

Poděbrady - Pátek 21. června byl dnem, kdy Společnosti přátel starého Nymburka měla možnost podívat se do útrob poděbradského zámku. A to i na místa běžně nedostupná. "Nahlédli jsme nejen do Památníku krále Jiřího, ale i do interiérů běžně nepřístupných, a do věže," uvedl Jan Řehounek ze Společnosti přátel starého Nymburka.

Zámek Poděbrady je velká dominantní stavba lázeňského města, která vznikla přestavbami původního hradu postaveného Přemyslem Otakarem II. Nyní je součástí městské památkové zóny.

Autor: Lukáš Trejbal