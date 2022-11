Na křest do nymburského klubu jej přijeli podpořit i jeho profesní kolegové. Hanus je povoláním terapeut v problematice závislostí. „To, co tu dneska křtím, je výsledkem práce v covidovém roce. To obecné umrtvení mě svým způsobem znovu nastartovalo k tvorbě,“ řekl Hanus před samotným křtem.

Výstava Ivy Hüttnerové: obrázky ze starých časů oživily Zámeček

Jeho vystoupení předcházelo autorské čtení literárních předskokanů Miroslava Saláma Jilemnického a Lukáše Trejbala.

Pak už se rozezněly nepříliš optimistické, o to však silnější obrazy z autorovy navýsost niterné sbírky. Stejnou sílu měly i texty a melodie z nové desky Nietoksia, které zazněly za doprovodu kláves ovládaných renesančním umělcem.