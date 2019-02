Nymburk - Hned čtyři kapely se vystřídaly na pódiu nymburského Dělnického domu, kde se celkem po dlouhé době konal rockový, respektive metalový večírek nazvaný Rocková párty. Slušně zaplněný sál dával najevo, že by fandové tvrdé hudby v Nymburce podobné akce uvítali.

První Argos, původně skupina z Peček, začala pěkně zostra. Vloni si nadělil Argos CD Dej co máš, v Dělňáku zahrál s kytaristou Ondřejem Růžičkou, který zaskakoval za kmenového Jiřího Lacinu. „Ondra je skvělý, dal to bez jediné zkoušky,“ komentoval jeho výkon frontman Argosu a Roxoru Ondra Marek. Roxor byl třešničkou na dortu této zábavy, jasnou hvězdou večera, i když hrál jako předposlední. Sestavu kapel do mozaiky doplnily ještě Maniac a Diesel.