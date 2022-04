Jan Vlasák coby Nymburák vzpomínal na své návštěvy kina v dětství. „Jsem rád, že i teď zůstala v hledišti nakloněná rovina. Když z horních řad pustíte dolů kuličku do ztichlého sálu při nejdramatičtější scéně filmu, má to svůj efekt. A prakticky se nedá vypátrat, kdo to udělal,“ vyprávěl nezbednou příhodu ze svých mladých let.

FOTO: V kině Sokol se opět promítá. Příští neděli dorazí režisér Jan Svěrák

Humorem sršel i Jan Svěrák, který na požádání diváka vyprávěl i „veselou příhodu z natáčení.“ Odpověděl ale i na dotaz Nymburského deníku, co říká na kritiku, která jeho nejnovější film příliš nepřijala. „Samozřejmě mě to nepotěšilo a trošku to zadupalo zbytky mého ega. Ale opravdu už jen zbytky. Ale stojím tu a přežil jsem to,“ řekl režisér, který vzápětí vyzdvihl vřelé přijetí filmu od diváků a dosavadní vysokou návštěvnost v kinech.