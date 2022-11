Nevšední pohádka, která má daleko k uhlazeným stereotypům známým z vánočních obrazovek, nadchla jak děti, tak dospělé. Úvodní motiv, který vyhnání přestárlého a rozmazleného prince do světa na zkušenou, se představám o klasické pohádce nevymyká. Další děj pak ale pracuje někdy až s hororovými prvky, motivy smrti a skutečným rozhodováním se v mezních životních situacích.

Dospělé publikum určitě zamrazí, když uslyší letitý dub promlouvat hlasem Josefa Kemra. O lecčems svědčí i fakt, že průvodcem pohádkou a hybatelem finálního dění je hrobař v podání Bolka Polívky. Zajímavostí pro místní může být také fakt, že část děje se odehrává v nedalekých Dětenicích.

Dětské i dospělém publikum odměnilo hlavního tvůrce při závěrečných titulcích potleskem a Jan Budař, který sledoval reakce publika během projekce z bočního balkónu, byl nadmíru spokojen. „Je to úžasný pocit, když vidím, že publikum reaguje přesně v těch místech, kde jsme chtěli, aby reagovalo. To je neskutečné a mně se to tady dnes v Nymburce stalo,“ řekl tvůrce pohádky, který pak odpovídal na dotazy a ve foyeru v rámci autogramiády podepisoval knihy.

Ti, kdo se v neděli na pohádku do kina Sokol nedostali, mohou využít další projekci, která se ve stejném kině chystá v sobotu 12. listopadu od 16 hodin.