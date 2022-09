Obrazem: Poděbrady hostily historické posvícení na kolonádě

V prostoru pod letitým kaštanem si našlo svoje působiště Divadlo Toy Machine a divákům nabídlo loutkové představení nazvané Cirkusárium. Nejenom děti pobavila řada postaviček z říše zvířat. Postupně se jich na malém jevišti objevila celá řada, od mravence přes opičku, krokodýla až k tučňákům. Mezitím irskou muziku vystřídaly známé hity v podání poděbradské pop-rockové formace The Incognito Band. Vedle známých českých šlágrů zazněly i ty anglické, nechyběly songy z repertoáru legendárních Beatles.

Počasí slavnosti úplně nepřálo. Lehké přeháňky vystřídal prudký lijavec, ale nakonec se vyčasilo, takže program mohl pokračovat. Zcela zaplněný evangelický kostel přivítal investigativního novináře Jaroslava Kmentu. Nymburský rodák ve svém vyprávění vysvětlil, proč se řadu let věnuje vyšetřovací žurnalistice a proč se snaží vysvětlovat, co je v naší společnosti nezdravé. „Politika ovlivňuje naše životy. Musíme si proto klást otázky a hledat na ně odpovědi. Není to snadná cesta, je to běh na velice dlouhou trať,“ uvedl novinář.

Jaroslav Kmenta napsal patnáct knížek, které vydal ve vlastním nakladatelství, některé z nich v Poděbradech představil. Díky jeho námětům vznikly televizní seriály a tři filmy. Na závěr besedy rád a ochotně odpověděl na otázky z publika. Glorietfest pak už pokračoval hudebními kreacemi v podání elektro - popové skupiny Něco Něco. Večerní program sliboval vystoupení kapel Švihadlo a Šoulet. Výtěžek festivalu bude určen na opravu památkově chráněných teras u altánu Gloriet.