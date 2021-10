Nymburský komorní orchestr chystá speciální vánoční koncert

Velkou hudební a zároveň sváteční událostí by se měl stát letošní Vánoční koncert Nymburského komorního orchestru. Ten se připravuje na pondělí 6. prosince od 19 hodin do velkého sálu Obecního domu. Na co se mohou příchozí letos těšit, zčásti prozradil vedoucí souboru Arnold Smrtka.

Velkou hudební a zároveň sváteční událostí by se měl stát letošní Vánoční koncert Nymburského komorního orchestru pod vedením Arnolda Smrtky (na snímku). | Foto: archiv Deníku

Posluchače bezesporu potěší netradiční úprava koledy Tichá noc. „Na vánočním koncertě nesmí chybět koledy, tentokrát zazní ale v moderní úpravě. Například Tichou noc zahrajeme v úpravě pro housle a kytaru. Nebude chybět ani nádherná vánoční melodie White Christmas," řekl vedoucí orchestru. S Nymburským komorním orchestrem vystoupí i sólisté. „Jedním z nich bude i Patrik Karásek hrající na housle, žák 3. ročníku mojí třídy naší Základní umělecké školy v Nymburce. Dále se představí Jiří Sebera se zpěvem, který je členem našeho orchestru, a Pavel Kondrát na kytaru, což je učitel na ZUŠ Milovice," uvedl Arnold Smrtka. Na koncertě zazní skladby Gustava Holsta, Josefa Myslivečka, G. F. Händela, J. S. Bacha, A. Dvořáka a dalších světových skladatelů.