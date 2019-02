Nymburk - Hlavní atrakcí otevření lezecké stěny v nymburské sokolovně byla smaozřejmě tato novinka. Fronta před stěnou živě diskutovala a hodnotila právě lezoucí odvážlivce.

Od soboty je nejenNymburákům k dispozici nová lezecká stěna v nymburské sokolovně. Při jejím otevření se na stěně vystřídali děti, ženy, mužii senioři. Komu se zrovna nechtělo vylézt až ke stropu tělocvičny, mohl shlédnout prezenaci fotografií ze stavby této sportovní novinky. Děti se zabavily na trampolíně nebo bojovou hrou se štíty a papírovými míčky. Za možností rozvoje nového sportu stojí tři nadšenci: Ivan Mezlík, Petr Kubíček a Pavel Šimáček, kteří před rokem dostali nápad, získali finance a vlastníma rukama vybourali původní balkón v sokolovně a připravili zadní část tělocvičny pro stavbu stěny. K celkové částce 215 tisíc korun nakonec nejvíce přispělo město. "Abychom nemuseli jezdit do Prahy, postavili jsme si stěnu tady," vtipkoval Ivan Mezlík. A radost určitě neudělali jen sobě, ale také všem, kteří se mohou zapsat do Lezeckého oddílu mládeže. Stěna bude sloužit také pro školní kurzy v rámci prevence socio - patologických jevů, teem - buildingové akce pro pracovní kolektivy nebo k tréninku policistům, hasičům a záchranářům. Současná podoba stěny by se mohla do budoucna měnit a rozšiřovat se až do podoby jeskyně.