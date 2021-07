Jedním z nejvýrazněji zářících míst je desítky metrů dlouhá stěna podél pivovaru. A to jak ta na straně u řeky, tak pokračující zeď podél železniční trati. Právě na tomto místě v sobotu proběhl open graffiti jam, street art workshop a graffiti exhibice. Což jinými slovy znamená, že na zdi svoje umění předvedli jak skuteční mistři, tak si své schopnosti mohla přijít vyzkoušet veřejnost. Výsledek stojí za zhlédnutí. Podobně jako práci tvůrce, který pro změnu pracoval u hasičského hřiště.

V těchto dnech, konkrétně od 12. do 16. července, vzniká originální malba s motivem džungle bude u Základní školy Komenského. Zároveň se celý festival přesouvá do Poděbrad, domovského města hlavního pořadatele, výtvarníka Lukáše Kladívka. Umělci z několika zemí pak zamíří ještě do Kutné Hory a Čáslavi.