Nymburk mimořádné akce pro turisty nechystá a financovat chce tradiční akce ze svého rozpočtu tak, jak byl původně schválen. „Chystáme tradiční akce - Přístavní slavnost s Food festivalem a posvícení. Určitě budeme pokračovat v komentovaných prohlídkách města, které jsou velmi oblíbené. V plánu jsou i divadelní představení v Parku Pod Hradbami. Doufáme, že k většímu komfortu návštěvníků přispěje i nově otevřená Stará rybárna, která nabízí kvalitní občerstvení přímo na cyklostezce,“ uvedla místostarostka Stanislava Tichá.

Radnice také nabízí možnost uspořádání vlastní kulturní akci Na Špičce. Je to ideální místo pro menší koncerty či divadelní představení.

Přípravují se nové webové stránky

Podpořit cestovní ruch by měly i chystané webové stránky www.pojizeriapolabi.cz. Podle mluvčího radnice Petra Černohouse je Město Nymburk zakládajícím členem organizace destinačního managementu Pojizeří a Polabí. Činnost této organizace je zaměřena na rozvoj a podporu cestovního ruchu v regionu. „V přípravě jsou nyní webové stránky www.pojizeriapolabi.cz, které by měly být funkční do začátku prázdnin. Turisté na nich pak naleznou kompletní pozvánku do našeho regionu,“ konstatoval Petr Černohous.

A co chystají v Poděbradech?

Sousední lázeňské Poděbrady mají samozřejmě k dispozici prostory lázeňského parku s kolonádou. V parku stojí od letoška nové mobilní pódium, které by mělo být jedním z center letního kulturního dění ve městě. „Vedení města zahájilo jednání, jehož cílem je oživení lázeňské kolonády prostřednictvím kultury. Městské kulturní centrum již připravuje sérii koncertů, které proběhnou od poloviny června na lázeňské kolonádě. Svou premiéru bude mít i nově vybudované pódium,“ řekla mluvčí radnice Radka Kakrdová.

První akce je na programu v sobotu 13. června. Pod názvem „Poděbradská kolonáda opět žije!“ bude připravena nejen pro návštěvníky a místní, ale hlavně pro dobrovolníky, kteří se zapojili do boje s koronavirovou epidemií. „Vedení města si aktivity dobrovolníků váží a touto cestou by všem chtěli poděkovat,“ doplnila Radka Kakrdová.

Ze zajímavých akcí lze upozornit na Poděbradské swingování konané 17. a 18. července. Jen o týden později se uskuteční populární street festival Kafíčko tek. Nejprestižnější akcí by měl být poslední prázdninový víkend další ročník mezinárodního festivalu filmové hudby a multimédií Soundtrack.