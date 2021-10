Novinářka Petra Procházková vyprávěla příběhy z Běloruska i Afghánistánu

/FOTOGALERIE/ Původně nesla beseda název Kam kráčí Bělorusko. I to je to totiž jedno z míst, odkud reportovala v době největších loňských demonstrací novinářka Petra Procházková. Stejně tak ovšem působila deset let v Rusku a má zkušenosti i s letitým pobytem v Afghánistánu, odkud pochází její muž.

Z přednášky novinářky Petry Procházkové 'Kam kráčí Bělorusko' v nymburské knihovně. | Foto: Deník/Miroslav S. Jilemnický

Proto se beseda v zaplněné místnosti nymburské knihovny často stočila na další země, ale i osobní zkušenosti s mentalitou svých afghánských příbuzných. „Těch příbuzných u nás nyní žije jedenáct, bydlíme v nedaleké Vrbové Lhotě. Problém zdaleka není v tom, že by nás chtěli oblékat do burek nebo sem zavádět islám, jak se snaží strašit někteří politici. Ty problémy jsou úplně jinde,“ líčila novinářka s vysvětlením, že potíž je například s tradičním rodinném postavení ženy v tamější společnosti, která je zvyklá vychovávat děti a být doma, nikoliv například chodit do zaměstnání. OBRAZEM: Profesor Hilský vyprávěl poutavě nejen o Shakespearovi Přečíst článek › Petra Procházková je také autorkou předlohy k animovanému filmu Michaely Pavlátové Moje slunce Mad, který nedávno vstoupil do kin a vypráví o zkušenostech ze života v Afghánistánu. Film sbírá ocenění na festivalech a usiluje o nominaci na Oscara. V nymburském kině bude promítán v neděli 14. listopadu od 19 hodin.