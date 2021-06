Podle Lukáše Kadavy z Nymburského kulturního centra se příchozí mohou těšit na kvalitní projekci díky moderní technice. „Na jaře jsme pořídili novou projekční techniku a chceme divákům nabídnout silnější filmový zážitek, než který znají z loňských venkovních projekcí u kina Pod jasanem,“ uvedl Kadava. Právě projekce Pod jasanem na dvoře kina Sokol, které obohatily loňskou letní sezónu, se letos neuskuteční. Začíná totiž rekonstrukce kina, která je plánována na několik etap včetně úpravy venkovních prostor.

Lístky na promítání bude možné zakoupit pouze na místě. První projekce se koná dnes a na programu je letní komedie Muž na střídačku s Jiřím Langmajerem. Vstupné je 80 korun.

Nové letní kino však zdaleka nechystá jen projekce oddechových filmů. „Většina letňáků jede osvědčené tituly, ale my bychom chtěli dát prostor i žánrům, které divák většinou v rámci letního kina nemá šanci navštívit. Jsou to klubové filmy jako například dánská černá komedie s Madsem Mikkelsenem O kuřatech a lidech, nebo kultovní záležitost Pulp Fiction: Historky z podsvětí. Nicméně přijde řada i na aktuální novinky, jako je komedie Matky, u níž věříme, že to bude po opravdu dlouhé době konečně divácky úspěšný titul,“ nastiňuje dramaturgii Lukáš Kadava. Kompletní červencový program je dostupný na webových stránkách kulturního centra.

Pokud bude o projekce na Starém děkanství zájem, nemusí se jednat o jedinou sezónu. „Když bude zájem ze strany diváků, počítáme s projekcemi na tomto místě i v příštích letech,“ potvrdil Lukáš Kadava s tím, že kromě promítání filmů by se mohla zahrada stát místem konání i dalších kulturních událostí.

O tom, že o kulturní akce je v zahradě Starého děkanství zájem, svědčí nedávný multižánrový počin Pecha Kucha Night, který se setkal s velkým ohlasem i návštěvností.