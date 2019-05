Dokonce i kostel sv. Jiří, který je jinak uzavřený a pro veřejnost nepřístupný, nabídl své surové stěny s oltáři s prázdnými okny po obrazech sv. Jiří a sv. Vojtěcha.

Ty by měly být umístěny v chrámu sv. Jiljí, ve kterém se konala přednáška o sv. Anežce České. „Je to právě třicet let od jejího svatořečení a třicet let od sametové revoluce,“ uvedla Marie Kateřina Müllerová, která v chrámu provázela. Děti našly v každém kostele dětský koutek, kde získaly razítko. Když nasbíraly všechny čtyři, dostaly odměnu v podobě reflexní klíčenky, makety kostela.

V Husově sboru zpíval Marcel Zmožek a měl plný dům. V zahradě Evangelického kostela se návštěvnící mohli posilnit, v kostele si poslechnout třeba country skupinu Suchá větev.

Noc kostelů je momentem, kdy se do kostela přijdou podívat, nahlédnout i lidé, kteří tam normálně nechodí, nebo v sobě víru teprve hledají.