Národní kulturní památkou bude celý pomník

Socha Bohuslava Schnircha, která je kulturní památkou už od roku 1966, byla zařazena na seznam národních kulturních památek na podnět vedení města, které o to usiluje už řadu let. Až nyní se vše podařilo. „Stalo se to ve chvíli, kdy je po rekonstrukci nejen samotná socha, ale i její podstavec. Národní kulturní památkou bude celý pomník. Tedy nejen postava na koni, ale právě také podstavec sochy,“ upřesnil místostarosta Poděbrad Ladislav Langr. Podle mluvčí radnice Kláry Zubíkové to v praxi znamená, že nad péčí o sochu bude dohlížet pracovník z krajského úřadu. Tak je stanoven úřední postup v případě prohlášení jakéhokoliv objektu na národní kulturní památku. „My se v této věci samozřejmě s krajským úřadem spojíme a budeme s ním komunikovat,“ uvedla Zubíková.