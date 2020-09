/FOTOGALERIE/ Současná opatření proti šíření koronaviru zasáhnou i do nymburského posvícení o tomto víkendu. Podle očekávání nejnavštěvovanější hudební scéna bude i letos sídlit na centrálním náměstí Přemyslovců. Organizátoři náměstí rozdělí do tří zón se samostatnými vstupy a lidé z těchto zón se nebudou moci prolínat.

Z nymburského posvícení před dvěma lety. | Foto: Deník / Miroslav S. Jilemnický

Pódium bude umístěno ve špičce před Obchodním domem Cíl. Před pódiem bude velká zóna 1, do níž bude možné vstoupit pouze z Boleslavské třídy u přechodu přibližně v půlce náměstí. Druhá zóna, která je v plánku označena zeleně, pak pokryje prostor náměstí naproti parkovišti v místech, kde náměstí přechází do Soudní ulice. Je to zóna naproti místu, kde se už po dva roky konají beach volejbalové zápasy. Ta bude mít vstup zprava právě ve směru od Soudní ulice. Třetí zóna pak bude pokrývat roh náměstí před Českou spořitelnou, nejblíže domu Pod Eliškou. Do ní se bude vcházet ze Soudní ulice v místech před zmíněným peněžním ústavem.