Na výstavišti se představili čeští i ukrajinští tvůrci, děti předvedly oblečení

/FOTOGALERIE/ Jarní program. To je název projektu, se kterým se na lyském výstavišti o víkendu prezentovalo umělecké a vzdělávací centrum Továrna na Hvězdičky z Nymburka. To, co diváci v rámci projektu mohli především vidět, byly módní přehlídky v podání nejen českých dětí a stánky s tvorbou ukrajinských žen. Cílem programu bylo umožnit mladým talentům předvést své nadání a posílit solidaritu mezi dětmi různých národů.

Jarní program. To je název projektu, se kterým se na lyském výstavišti o víkendu prezentovalo umělecké a vzdělávací centrum Továrna na Hvězdičky z Nymburka. | Foto: Viktoria Meyer

Přípravám na Jarní program předcházela výzva Viktorii Meyer, majitelky Továrny na Hvězdičky, která nabídla dětem ukrajinských uprchlíků, pobývajících aktuálně v České republice, se do programu zapojit. „Díky vstřícnosti vedení Výstaviště a manažerky výstavy Šarloty Hamalové, se pořadatelům Jarního programu podařilo charitativně zajistit šikovným ukrajinským tvůrkyním možnost představit svůj umělecký talent na výstavišti. Návštěvníci veletrhu mohli vidět na stánku Ukrajina ručně vyráběné dětské hračky, panenky - motánky, olejomalbové a vyšívané obrazy, dřevěné puzzle, dekorativní květinové věnce, oblečení a doplňky pro děti i dospělé a mnoho dalšího,“ řekla Viktoria Meyer. OBRAZEM: Artmosféra zahrála na lyském výstavišti i s náhradním baskytaristou V Jarním programu účinkovala mládež a dospělí z celé České republiky a Ukrajiny, včetně dětí uprchlíků, kteří výzvu majitelky Továrny na Hvězdičky s radosti přijaly. Rozmanitý a pestrý program zahrnoval módní přehlídky na hlavní téma výstavy Čtyři živly, tematickou módní přehlídku Žluto - modrý zázrak, přehlídku triček s ukrajinskou symbolikou začínající mladé návrhářky Lizy Shvets, přehlídku oblečení od již zkušené ukrajinské návrhářky Natalie Savchenko a tvůrkyní pletené módy Světlany Savchenko. FOTO: Výstaviště v Lysé ožilo módou. Mladí návrháři předvedli své dovednosti Zpestřením programu posloužila pěvecká vystoupení stálic Továrny na Hvězdičky, skvělých mladých českých umělců Michaely Burešové, Lukáše Veřtáta, Terezy Benešové a dalších šikovných mladých umělců. Mezi prvním a druhým bloky programu svůj rozmanitý program divákům představila skupina Nirananda, která je provedla exotikou kultury Indie od tance přes vystoupení s neobvyklými hudebními nástroji.