Přehlídka startuje ve čtvrtek večer velkou swingovou show. Tu odehrají po slavnostním zahájení v 18 hodin Petr Kroutil & Original Vintage Orchestra. Zahajovací večer pak vyvrcholí filmovou projekcí oblíbené pohádky režiséra Hynka Bočana S čerty nejsou žerty za doprovodu Filharmonie Hradec Králové. Projekce stejně jako úvodní koncert, se uskuteční na hlavním festivalovém pódiu v lázeňském parku.

Páteční hudební program zahájí slovenská zpěvačka Katarína Knechtová, večer pak naváže legenda československé hudební scény Miro Žbirka s kapelou.

Sobotní odpolední program ovládnou ženy. Hlavní stage festivalu bude patřit držitelce ceny Anděl Debbi, na dalších scénách vystoupí dívčí kapela Vesna, Sabina Křováková a jazzové uskupení Andělem oceněné Beáty Hlavenkové. Hlavní večerní program bude věnován zejména fanouškům filmové hudby. V rámci večera zazní průřez úspěšnými koncerty z historie festivalu. Během koncertní show The Best of Soundtrack vystoupí skupina Čechomor, zazní Šakalí léta v podání hereckého Bejbyho Martina Dejdara, či orchestrální soundtrack z herního hitu Kingdom Come: Deliverance.

Oba hlavní večery uzavřou afterparty v podobě videodiskoték. Páteční noc ve stylu 80. a 90. let s DJ Jiřím Štěpem Štěpánkem a sobota s DJ Adamem Nedvídkem a filmovou video diskotékou.

Závěrečný den festivalu návštěvníkům zpříjemní rodák z anglického Manchesteru písničkář James Harries. Festival symbolicky zakončí první tuzemský brass band složený z třiceti profesionálních hráčů na žesťové nástroje Moravia Brass Band s hosty Annou Julií Slováčkovou a Milanem Peroutkou. „Troufám si říct, že přes všechny překážky, které jsme i letos při přípravách festivalu museli překonat, je program letošního Soundtracku nabitý velkými jmény a skvělými show. Pevně věřím, že dvakrát přesunutý původní program se nám příští rok konečně podaří představit divákům,“ říká Michal Dvořák, zakladatel festivalu.

Novinkou letošního programu jsou velkoformátové filmové projekce hollywoodských trháků na stěny poděbradského zámku. V pátek večer se bude po gigantické projekční ploše prohánět Daniel Craig aka James Bond ve filmu Spectre, v sobotu večer uvede Megaletňák u Labe kritikou oceňované snímky Rocketman a Bohemian Rhapsody. Ostrý obraz i dobrý zvuk si diváci nejlépe vychutnají z louky u Jezera.

V rámci oblíbeného doprovodného programu v Centrálním lázeňském parku se mohou návštěvníci těšit na koncerty, výstavy, aktivity pro děti a mnoho dalšího. Diváckým tahákem odpoledních koncertů bude páteční vystoupení Felixe Slováčka. Za zmínku stojí retrospektivní přehlídka velkoformátových fotografií ze života a díla oscarového režiséra Jiřího Menzela v Dřevěné pergole Centrálního lázeňského parku, která bude k vidění po celou dobu konání festivalu. Výstavu Rozmarná léta Jiřího Menzela doplní nedělní setkání s autorkou a manželkou režiséra Olgou Menzelovou.

Ani letos nebude chybět Kinobus, který přes den rozezní hudební program a večer filmové projekce. V pátek Bourák a oscarový snímek Zelená kniha a v sobotu Slavnosti sněženek režiséra Jiřího Menzela a hudební dokument Amy.