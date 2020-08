Posvícení se letos koná 5. a 6. září a oproti loňsku se tak nekryje s prestižním festivalem filmové hudby Soundtrack v sousedních Poděbradech.

Klíčové scény by měly fungovat především v sobotu. Tou zřejmě nejnavštěvovanější by měla být hudební scéna znovu umístěná na centrálním náměstí Přemyslovců. Její program začíná ve 13 hodin a otevřou ji méně známé kapely Sarah and the Adams, po nichž se představí Hromosvod. Ve tři hodiny by však měla být připravena jedna z hvězd celého dne. Legenda české hudební scény a svébytný muzikant Luboš Pospíšil dorazí se skupinou 5P. Hned po něm přijde na pódium zpěvačka Anna K. To by se mělo stát v 17 hodin. Od 18.30 zahraje čím dál známější a úspěšnější Artmosféra. Vrcholem pak bude večerní vystoupení ikony české pop music Marie Rottrové. První tóny jejich písní by se měly rozeznít ve 20.30. Večer pak při after party dohraje DJ Tomáš Březina.

Chybět nebude ani cirkusová scéna. Vše začne průvodem z náměstí Přemyslovců na Kostelní náměstí v 11 hodin. Právě na tomto místě budou po celý den probíhat interaktivní představení jednotlivých společností včetně například akrobacie na hrazdě nebo na šále.

Divadelní scéna bude mít na pořadu celou řadu pohádek, ale i vystoupení pro dospělé. Začíná se ve 12 hodin na farní zahradě Starého děkanství a k vidění budou klasiky, jako například Zlatovláska či Princezna na hrášku. Spolek Budil sehraje také představení Tady Eddith a Já, které se týká dvou zpěvaček Edith Piaf a Evy Olmerové. V 16.30 bude připravena groteska To jsme my, kterou sehraje Divadelní spolek Náplavka.

Na farní zahradě bude umístěna i výtvarná scéna, kterou povede známý malíř Jan Severa. K vidění i ke koupi budou obrazy řady výtvarníků.

Nymburské posvícení, které se koná ruku v ruce s tradičním jarmarkem, si klade za cíl být celoměstským a celodenním multižánrovým festivalem. Na Palackého třídě bude pro hladové návštěvníky připravena food zóna s tradičními i trendy pochoutkami.