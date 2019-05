Ten na závěr v přídavku zazpíval i hymnu mnohých setkání, jeho memoárovou píseň Toulavej. Zpívali všichni. Průzračný zvuk možná zaručuje klidná muzika, kde se nemusí volume točit maximálně doprava.

Jako písničkář se představil i Jarda Kříž, který za akcí stojí. Přehrál i některé písně jeho domovského Crossbandu. Poté ho vystřídal Tomáš Bříza Březina jako frontman skupiny Lážo Plážo. On je druhým moderátorem a strůjcem sousedského festivalu. Lehký závan šakalích let dovezl Ivan Hlas, kterému to v triu náramně sluší.