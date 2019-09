Zážitky ale mohou být i mnohem bohatší a pro více smyslů. Třeba na hrad Točník lze v pátek i v sobotu zajet za tradičním vinobraním, spojeným i s historickými slavnostmi nabízejícími mimo jiné hudbu, tanec i šerm. Neděle však na památkách nabídne nejenom „lidovou“ zábavu, ale rovněž „vznešenější“ hudební zážitky či připomínku těch duchovních. Vybírat je tedy rozhodně z čeho.

Mimořádná víkendová nabídka památek



* Zámek Žleby: noční výpravná představení tentokrát na téma „být, či nebýt?“ (20. – 21. září)

- Co má dělat čert ve světě lidí, kteří se bojí úplně jiných věcí, jen ne čerta? A co vodník v krajině znečištěných a vysychajících rybníků i řek, ve kterých se nikdo nekoupe, a tudíž jeho hrníčky na dušičky zejí prázdnotou? Co má dělat chudák bludička, když mladí už nechodí do lesa?

- Návštěvníci mohou strávit večer se strašidly a jejich problémy – ony totiž nejsou zdaleka jen jejich… Večerní a noční prohlídky nabízejí divadelní představení určené pro dospělé.



* Zámek Veltrusy: Válka bramborová (21. září)

- Připomenutí málo známého vojenského konfliktu z doby konce vlády císařovny Marie Terezie. Povídání o této podivné válce doplní i seznámení s historií samotných brambor, jež s tímto tažením měly hodně společného.

- Chybět nebudou ukázky vojenské taktiky a dobové výzbroje. Bojovou šarvátku představí 20 vojáků a čtyři jezdci na koni. Děti se zabaví při představení loutkového souboru Rolnička.



* Hrad Točník: Točnické vinobraní (21. – 22. září)

- Každoroční veselice na závěr sezony.

- Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit na ukázky šermu, herní aktivity, tanec v dobových kostýmech, středověkou hudbu, projížďky koní – a samozřejmě ochutnávku vína.



* Zámek Mnichovo Hradiště: komentované prohlídky mezinárodního projektu Via Sacra ke Dnům evropského historického dědictví (22. září)

- Komentované prohlídky III. návštěvnického okruhu s poukazem na poutní místo Ostrova sv. Anny a dlouholetou spolupráci s německými a polskými poutními místy v rámci mezinárodního projektu stezek spojujících církevní památky Via Sacra.

- Místo: kostel sv. Tří králů a kaple sv. Anny. Areál otevřen od 9 do 12 hodin a od 13 do 16 hodin, komentované prohlídky v 11 a 14 hodin.



* Synagoga Březnice: Klenoty barokní židovské hudby (22. září)

- Interpretace barokní židovské hudby v podání souboru Creatrio/parassitti musicali. Účinkují Lucie Dušková (barokní flétny), Kristýna Hodinová (barokní housle) a Filip Dvořák (cembalo). Na programu skladby Nurita Hirše, Salomona Rossiho, Turlougha Carolana, Henry Purcella, Nicoly Matteise, Jiřího Sychy a dalších.

- Vstupenky možno zakoupit on-line na webu státního zámku Březnice. Začátek od 17 hodin.



Zdroj: Národní památkový ústav