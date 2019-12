Středočeský festival získal pošesté za sebou titul Nejlepší festivalu roku 2019 ve své kategorii. Stalo se tak v rámci udělování hudebních cen Drum&Bass Arena Awards. Vítězem ho zvolili samotní fanoušci – jak ti místní, tak zahraniční.

Festival Let It Roll v roce 2017. | Foto: Deník / Ivana Šmejdová

„Vyhrát poněkolikáté nejprestižnější anketu v našem oboru je pocta. Snažíme se vše dělat nejlépe jak umíme a ocenění od fanoušků z celého světa nás utvrzuje v tom, že se nám to daří. Věříme, že je to úspěch nejen pro náš tým, ale i pro celý Středočeský kraj, kde má Let It Roll již několik let pevně své místo,“ uvedl Zdeněk Souček, zakladatel festivalu.