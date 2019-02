Městec Králové - V městeckém kulturním domě bylo v sobotu odpoledne živo. Desítky seniorů při hudbě a tanci přivítaly jaro.

Dobrá nálada, na pódiu taneční skupina TOX, pod pódiem tančící páry, nezřídka v kostýmu.

Tak to vypadalo v sobotu odpoledne v kulturním domě v Městci Králové, kde si dali dostaveníčko senioři, aby originálním způsobem přivítali jaro. „Je to druhý ročník akce a jsme rádi, že naši starší spoluobčané se chtějí bavit a chodí v takovém počtu,“ řekla ředitelka poděbradského Centra sociálních a zdravotních služeb Emílie Třísková.

Na veselé odpoledne dorazil i předseda Asociace pečovatelských služeb Jindřich Kadlec, který varoval seniory před možností zadlužení v současné tíživé ekonomické situaci. „ Řešíme už i případy zadlužení seniorů, kteří mají exekuci na důchod. To bohužel lze,“ varoval Kadlec.

K dispozici byl starším spoluobčanům také starosta Městce Milan Pavlík, který byl připraven odpovídat na dotazy.

Jenže ty nepřišly, protože celé odpoledne bylo především o zábavě. Úvod zpestřili tanečním vystoupením školáci prvních až pátých tříd ze sousedních Dymokur. V kroji zazpívala s TOXem také vitální důchodkyně Margita Knoblochová ze Slovče.

To už se začal plnit parket. Na podobné akce dorazí vždy více žen než mužů, proto se zpočátku objevovaly dokonce výhradně ženské taneční páry. To se však postupem času měnilo a muži se nenechali zahanbit.

Jedním z vrcholů pak byl okamžik, kdy kapela spustila píseň Já jsem malý kominíček a v sále to rázem ztmavlo. Najednou bylo na parketu hned několik kominíků, respektive kominic. V převlecích řádily na parketu jako za mladých let, chvíli se dokonce mezi stoly motal černobílý had. „Je to nádhera, taky si to musíme pořádně užít. Nejen mladí se umí bavit naplno,“ komentovala pohodu v sále jedna z kominic.

V dalším programu nechyběly populární soutěže, či vystoupení kolínského tanečního páru s ukázkami latinsko – amerického tance.